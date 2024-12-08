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Bizutnava Lideri Abdulaziz'den Suriye'de Yeni Yönetim Çağrısı

Irak'taki Bizutnava lideri Abdulaziz, Suriye'de medeni bir yönetim oluşturulması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:52
Bizutnava Lideri Abdulaziz'den Suriye'de Yeni Yönetim Çağrısı

Bizutnava Lideri, Suriye İçin Yeni Yönetim Çağrısında Bulundu

Irak’taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava) lideri Irfan Ali Abdulaziz, Suriye’de yeni bir yönetim sistemi kurulması için önemli bir açıklamada bulundu.

Abdulaziz, Suriye’nin 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından bir yönetim çağrısı yaptı. Bu bağlamda, “Suriye’de medeni bir sistem ve tüm vatandaşları içine alan bir yönetim oluşturulması” dedi.

HTŞ'nin lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) ile yaptığı yazılı açıklamada, Baas rejiminin çökmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Abdulaziz, dünya kamuoyunun gözünün Suriye üzerinde olduğunu vurguladı.

Abdulaziz’in çağrısı, Suriye’deki mevcut belirsizlikler arasında, alternatif bir sistemin ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Tüm vatandaşları kapsayan bir yönetim idea, ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

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