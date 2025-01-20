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BKM'nin Yeni Çocuk Oyunu "Kadife Tavşan" 23 Şubat'ta Sahne Alıyor

Margery Williams'ın klasik eseri "Kadife Tavşan" 23 Şubat'ta BKM'de sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:08
BKM'nin Yeni Çocuk Oyunu "Kadife Tavşan" 23 Şubat'ta Sahne Alıyor

BKM'nin Yeni Çocuk Oyunu "Kadife Tavşan" 23 Şubat'ta Seyirciyle Buluşuyor

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), çocuk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Margery Williams'ın klasik hikayesini, Kadife Tavşan oyunu ile tiyatro sahnesine taşıyor. Alper Kul tarafından yazılan ve Sevinç Erbulak ile Alper Kul'un yönetiminde hayata geçirilen bu etkileyici oyun, 23 Şubat tarihinde Maximum Uniq Hall'da seyircilerle buluşacak.

Sadakat, Dostluk ve Sevgi Temaları

Aslı Tandoğan'ın Kadife Tavşan karakterini canlandırdığı oyunda, Yosi Mizrahi ise Fırtına karakterini üstleniyor. Oyun, sadakat, dostluk ve sevginin dönüştürücü etkisini derinlemesine işliyor.

Oyuncu Kadrosu ve Müzikleri

Oyun, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mehmet Aybars Kaya, Uzay Karaca, Ahmet Berberoğlu, Aleyna Göktuna, Eftelya Bilen, Emine Kaymakcı, Kavin Midyat, Levent İçmeli ve Salih Demir gibi isimler rol alıyor. Oyun müzikleri Okan Kaya tarafından hazırlanırken, şarkı sözlerini Mert Dilek kaleme aldı.

Kadife Tavşan oyunu bu sezon boyunca Maximum Uniq Hall sahnesinde, küçük büyük tüm seyirciler ile buluşmaya devam edecek.

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