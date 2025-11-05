BlackBox Kasım Programı Açıklandı: Sinema, Edebiyat ve Sanat Bir Arada

BlackBox Kasım Programı Açıklandı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox, Kasım ayında sinemadan edebiyata, resimden arkeolojiye uzanan zengin ve çok disiplinli bir içerik sunuyor. Ay boyunca öncü kadın sanatçılardan tarihi yapıların gizemlerine, sinema ustalarından mitolojik tartışmalara uzanan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Edebiyatın izinde

5 Kasım Çarşamba 18.00’de Edebiyat Rotası sohbetlerinde Gurur ve Önyargı ele alınacak. Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Seray Şahinler’in üstlendiği sohbette, eseri yazar Ayşe Övür yorumlayacak.

20 Kasım Perşembe 18.00’de Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları kapsamında, bilinen en eski yazılı edebi eser olan Gılgamış destanı konuşulacak. Etkinliğin konuğu arkeolog ve yazar Prof. Dr. İsmail Gezgin.

Kadınların gözünden sanat

13 Kasım Perşembe 18.00’de düzenlenecek ‘Kadınların Gözünden’ seminerinde öncü ressamlardan Mihri Hanım ele alınacak. Modern portre ve natürmortları, kadınların kurumsal sanat eğitimine erişimindeki rolü, Doç. Dr. Seda Yavuz anlatımıyla izleyiciye aktarılacak.

21 Kasım Cuma 18.00’de Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz serisinde, Beyoğlu’ndaki Hollanda Konsolosluğu’nda doğan Odette Keun’un sıra dışı yaşam öyküsü ele alınacak. Metinde geçen, tanıyanların mücadeleci bir sosyalist, avangard bir feminist ve uçarı bir yazar dediği Kaun dönemi ve sürgün yılları üzerinden tartışılacak.

Yan Yana Konferansları: Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu

Sergiden hareketle hazırlanan Yan Yana Konferansları kapsamında, serginin odağındaki sanatçı çiftler ve eserlerinin yansımaları ele alınıyor. 22 Kasım Cumartesi 14.00’te küratörlerden Ömer Faruk Şerifoğlu, ‘Aramızda Bir Şey Var - Eren Eyüboğlu’ başlıklı konuşmayla Eren Eyüboğlunu anlatacak.

14 Kasım Cuma 14.30’da ise Bedri Rahmi Eyüboğlu: Sanata Adanmış Bir Yaşam başlıklı konferansta, sanatçının asistanı ve ressam Aydın Ayan, Eyüboğlu’nun sanat yaşamını derinlemesine inceleyecek.

İstanbul’un saklı hikâyeleri

8 Kasım Cumartesi 14.00’te gazeteci-yazar Nilay Örnek ile Her Umut Ortak Arar dizisinde, tarihi apartmanların izini sürülüyor; bu oturumda Şarkılar Seni Söyler başlığı altında müzisyenlerin yaşadığı apartmanlar konuşulacak.

15 Kasım Cumartesi 15.00’teki İstanbul Hafızası buluşmasında moderatör Bahar Çuhadar’ın konuğu oyuncu Ülkü Duru olacak; Duru doğup büyüdüğü İstanbul’u anlatacak.

26 Kasım Çarşamba 18.30’da Levent Erden ile Zahiri Hakikat etkinliğinde, teknolojisiz dönemlerin oyunları ve sanal-gerçeklik benzeri anlatılar katılımcılarla birlikte yeniden yorumlanacak.

Sanatın katmanları

12 Kasım Çarşamba 18.00’de Havva İşkan ile Çağlar Arasında Yolculuk dizisinin Kasım başlığı “Dönüşüm Binyıllarında Heykel ve İnsan” olacak; tarım devrimi sonrası Anadolu’da kentleşme ve Demir Çağ’a kadar uzanan dönüşümler heykeller üzerinden tartışılacak.

16 Kasım Pazar 14.00’te yazar ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez’in Ayşegül 20’nci Yüzyılda serisinin oturumu “Ayşegül 1930’larda” başlığıyla Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserler eşliğinde gerçekleştirilecek.

19 Kasım Çarşamba 18.00’de sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ile Görmenin Halleri dizisinin “Sanatta Eğlence” oturumunda dünya ve Türkiye sanatındaki eğlence tasvirleri ve insanın yaşamla ilişkisi ele alınacak.

Yönetmenlerin Yönetmenleri ve Sanatın Başka Tarihi

28 Kasım Cuma 18.00’de başlayacak Yönetmenlerin Yönetmenleri söyleşileri gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde açılıyor. İlk konuk, “O da Bir Şey mi?” filmiyle tanınan yönetmen Pelin Esmer; Esmer, Abbas Kiarostami’nin kendisi için önemini, etkilendiği yönleri ve sinemacı felsefesini paylaşacak.

30 Kasım Pazar 14.00’te opera yönetmeni Figen Ayhan ile Sanatın Başka Tarihi konuşmalarında Barok dönem ve bu dönemde güç ile ihtişam arayışında ideal figür olarak görülen Herkül temsilleri ele alınacak.

Bilet ve erişim

BlackBox etkinliklerinin biletleri Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edilebiliyor.

