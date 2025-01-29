BlackBox'ta Şubat Ayında Sanat Dolu Etkinlikler

BlackBox’ta Şubat Ayı Etkinlikleri

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik mekânı BlackBox, bu Şubat ayında sanatseverleri ağırlamak için birçok etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler, sanat dünyasının önde gelen isimleri ve ilham verici konularla zenginleştirilecek.

Ayşegül Sönmez ile 20. Yüzyıl Seminerleri

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, 2 Şubat’ta “Ayşegül 20. Yüzyılda” seminerlerinde, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserler ışığında 1950’li yılların sanat anlayışını ele alacak.

Gül İrepoğlu Anlatıyor: Tuvalde Yaşanan Aşklar

8 Şubat'ta gerçekleşecek olan “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansı, müzenin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilham alarak ressamların hayal dünyasındaki aşk hikayelerini anlatacak.

İstanbul Hafızası: Vildan Atasever Konuğu

İstanbul’da yaşayan sanatçıları ve yazarları bir araya getiren “İstanbul Hafızası” etkinliği 18 Şubat'ta gerçekleşecek. Etkinliğin konuğu, ünlü oyuncu Vildan Atasever olacak. Gazeteci Bahar Çuhadar tarafından hazırlanan bu özel buluşmada, sanat ve yaşam üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Tanıdıkların Gözünden: Şeref Bigalı

20 Şubat'ta düzenlenecek olan “Tanıdıkların Gözünden” etkinliği, Türk resim sanatının usta isimlerinden Şeref Bigalı’yı oğlu Ahmet Bigalı’nın gözünden ele alacak.

Opera’nın Perde Arkası: La Traviata

23 Şubat'ta “Opera’nın Perde Arkası” etkinliğinde, Giuseppe Verdi’nin “La Traviata” operası üzerine bir konuşma düzenlenecek. Alexander Dumas’ın “Kamelyalı Kadın” romanından uyarlanan bu işleyişte, opera yönetmeni Figen Ayhan ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları performans sergileyecek.

Arka Kapak: James Joyce ve Dublinliler

25 Şubat'ta “Arka Kapak” etkinliği, gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu programda, yazar Fuat Sevimay konuk olarak katılacak ve James Joyce’un önemli eserlerinden Dublinliler ele alınacak.

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için issanat.com.tr adresini ziyaret edebilir, biletler için Biletix’e ulaşabilirsiniz.