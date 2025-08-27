DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,15%
ALTIN
4.481,17 -0,18%
BITCOIN
4.608.760,1 -0,87%

Blair ve Kushner'in Trump'a Gazze "savaş sonrası planları" brifingi iddiası

Axios'a göre Tony Blair ve Jared Kushner, Beyaz Saray'daki Gazze toplantısında Trump'a savaş sonrası yeniden inşa ve siyasi düzenlemeler hakkında brifing verdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:07
Blair ve Kushner'in Trump'a Gazze "savaş sonrası planları" brifingi iddiası

Blair ve Kushner'in Trump'a Gazze "savaş sonrası planları" brifinginde bulunduğu iddiası

Toplantıya katılım

Amerikan Axios haber platformunun iki yetkiliye dayandırdığı habere göre Tony Blair ile Jared Kushner, Beyaz Saray'da bugün gerçekleştirilen Gazze toplantısına katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Haberde, iki ismin toplantıda Gazze'de savaştan sonraki süreçte bölgenin yeniden inşası ve siyasi durum başta olmak üzere birçok konu hakkında yetkililere brifing verdiği belirtildi. Söz konusu görüşmede, "Gazze'de Hamas'ın olmadığı bir siyasi yönetim" ile ilgili olası senaryolar ve hazırlıkların da paylaşıldığı iddia edildi.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Toplantıya ilişkin bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Trump, savaşın sona ermesini istediğini ve bölgedeki herkes için barış ve refah istediğini açıkça belirtmiştir. Beyaz Saray'ın şu anda toplantı hakkında paylaşacak başka bir bilgisi yoktur." açıklamasını yaptı.

Witkoff'un sözleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, toplantıya başkanlık edeceğini belirterek, Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağını ve bu konuda geniş kapsamlı planlar hazırlandığını söyledi. Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
5
Çardakcı ve Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu
6
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla sanayide dönüm noktası
7
Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi