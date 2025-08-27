Blair ve Kushner'in Trump'a Gazze "savaş sonrası planları" brifingi iddiası

Blair ve Kushner'in Trump'a Gazze "savaş sonrası planları" brifinginde bulunduğu iddiası

Toplantıya katılım

Amerikan Axios haber platformunun iki yetkiliye dayandırdığı habere göre Tony Blair ile Jared Kushner, Beyaz Saray'da bugün gerçekleştirilen Gazze toplantısına katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Haberde, iki ismin toplantıda Gazze'de savaştan sonraki süreçte bölgenin yeniden inşası ve siyasi durum başta olmak üzere birçok konu hakkında yetkililere brifing verdiği belirtildi. Söz konusu görüşmede, "Gazze'de Hamas'ın olmadığı bir siyasi yönetim" ile ilgili olası senaryolar ve hazırlıkların da paylaşıldığı iddia edildi.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Toplantıya ilişkin bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Trump, savaşın sona ermesini istediğini ve bölgedeki herkes için barış ve refah istediğini açıkça belirtmiştir. Beyaz Saray'ın şu anda toplantı hakkında paylaşacak başka bir bilgisi yoktur." açıklamasını yaptı.

Witkoff'un sözleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, toplantıya başkanlık edeceğini belirterek, Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağını ve bu konuda geniş kapsamlı planlar hazırlandığını söyledi. Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.