Blake Lively ve Justin Baldoni Taciz Davası 2026'da Görülecek

Blake Lively ve Justin Baldoni Arasındaki Hukuki Süreç Devam Ediyor

ABD'li oyuncular Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki “taciz” ve “karalama kampanyası” davasının 9 Mart 2026'da görüleceği açıklandı. Bu dava, Lively'nin Aralık 2024'te yaptığı şikayetle başlamıştı.

İddialar ve Olayların Gelişimi

Lively, Colleen Hoover'ın aynı isimli kitabından uyarlanan “It Ends With Us” filminde başrolü paylaştığı Baldoni'nin yanı sıra sahibi olduğu Wayfarer Stüdyosu ve basın danışmanını da davalı göstermişti. Şikayetinde, Baldoni'nin film setindeki karavanına izinsiz girmesi ve doğaçlama fiziksel temasda bulunduğunu iddia etmişti.

Elde edilen bilgilere göre, Lively'nin eşi Ryan Reynolds da bu sürece dahil olmuş; set koşullarını iyileştirmek için yapılan toplantılara katılmıştı.

Karşılıklı İddialar ve Dava Süreci

Lively, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Baldoni ve ekibinin kendisi hakkında “karalama kampanyası” başlattığını savunurken, Baldoni ise yazarın iddialarını reddederek Lively ve eşine karşı dava açmıştır. Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman, setteki tüm görüntüler ve özel mesajlarla ilgili bilgilerin paylaşılarak durumu açıklığa kavuşturulacağını ifade etmiştir.

Bu dava süreci, Hollywood dünyasındaki ünlüler arasındaki gerilimleri ve hukuki anlaşmazlıkları bir kez daha gözler önüne seriyor.