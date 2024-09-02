Bled Stratejik Forumu Öncesi AB'nin Sessizliği Protesto Edildi

Bled Stratejik Forumu ve Protestolar

Slovenya'nın Bled kasabasında bugün başlayacak olan 19. Bled Stratejik Forumu öncesi, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı olan sessizliği protesto edildi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Bled Gölü'nün çevresinde yer alan bu doğal güzellikler eşliğinde, 48 ülkeden 180 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek olan forumda, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir gösteri düzenlendi.

Protesto Mesajları

Gösteriye katılan grup, Filistin'e destek vermek amacıyla toplandı. Eylemciler, AB'nin İsrail'e yönelik sessizliğini kınadı. Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması için somut adımlar atılmadıkça, yapılacak açıklamaların "boş" olduğunu belirttiler.

Filistin Hakları Hareketi temsilcisi Nada Pretnar, forumda liderlerin demokrasi ve adalet hakkında konuştuğunu ancak bunun İsrail'in apartheid uygulamalarını ödüllendiren politikalarıyla çeliştiğini ifade etti.

Eski Dışişleri Bakanı'na Tepkiler

Katılımcılar, Bled'deki foruma davet edilen eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni için de tepki gösterdiler. Forum, "Paralel gerçekliklerin dünyası" temasıyla, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bölge liderlerinin katılımıyla 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.