Blinken'a Kongrede Gazze Protestosu: 'Soykırım Bakanı' Sloganları

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kongre'de Protesto Edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de düzenlenen bir oturumda Gazze'deki İsrail uygulamalarına verilen destek nedeniyle protestolarla karşılaştı. Temsilciler Meclisi'nde gerçekleşen Afganistan oturumunda konuşmasına başlayan Blinken, kısa süre içinde elinde Gazze mesajı olan bir protestocu ile yüzleşti.

Protestolar Sırasında Yükselen Sloganlar

Protestocu, "Soykırım bakanı" ve "Gazze kasabı" sloganları atarak Blinken'ı hedef aldı. Güvenlik görevlileri, protestocuyu hemen salondan çıkardı. Ancak, Bakan Blinken konuşmasına devam ederken, bir başka protestocu da dikkat çekti.

Söz konusu protestocu, "Kanlı Blinken" ve "Gazze'de çocukları öldürmeyi bırakın" şeklinde bağırarak tepki gösterdi. Bu protestocu da güvenlik ekipleri tarafından salondan çıkarıldı. Blinken, yaşanan bu olayların ardından konuşmasına devam etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongrede katıldığı oturumda, ABD'nin Gazze'deki İsrail soykırımına verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Bakan Blinken, Temsilciler Meclisinde düzenlenen Afganistan oturumuna katıldı. Blinken, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra elinde Gazze ile ilgili mesajın yer aldığı pankartı tutan gösterici, "Soykırım bakanı" ve "Gazze kasabı" sloganları atarak Bakan'ı protesto etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongrede katıldığı oturumda, ABD'nin Gazze'deki İsrail soykırımına verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Bakan Blinken, Temsilciler Meclisinde düzenlenen Afganistan oturumuna katıldı. Blinken, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra elinde Gazze ile ilgili mesajın yer aldığı pankartı tutan gösterici, "Soykırım bakanı" ve "Gazze kasabı" sloganları atarak Bakan'ı protesto etti.