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Blinken, Arap Ülkeleriyle Suriye'deki Durumu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır, Katar, BAE ve Ürdün'le Suriye'deki durumu masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:31
Blinken, Arap Ülkeleriyle Suriye'deki Durumu Görüştü

Blinken, Arap Ülkeleriyle Suriye'deki Durumu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün mevkidaşlarıyla Suriye'deki durumu değerlendirdiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile konuşmasında, "Suriye halkının daha iyi bir gelecek inşa etmesi için tarihi bir fırsat" olduğunun altını çizdi.

İnsan Haklarına Saygı Vurgusu

Bakan Blinken, Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, dini ve etnik azınlıkları koruması gerekliliğini yineledi. Görüşmede, Suriye’nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğinin önemine değinildi; güvenlik, kapsayıcılık ve şeffaf bir süreçle iktidarın barışçıl bir şekilde geçişine duyulan ihtiyaç belirtildi.

Sivillerin Korunması ve İnsani Yardım

Blinlen, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin temel hizmetlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ABD'nin Suriyeliler tarafından yönetilen bir hesap verebilir Suriye hükümetine desteğini bir kez daha teyit etti.

Suriye'deki Tüm Grupların Katılımı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye durumu üzerinden yapılan görüşmede, Blinken, tüm grupların anlamlı bir siyasi sürece katılabilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, insani yardım akışı, sivillerin korunması ve kimyasal silahların güvence altına alınmasının önemi ele alındı.

Ürdün ile Görüşme

Son olarak, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi ile de bir araya gelen Blinken, ABD'nin Suriye halkı tarafından seçilen ve hesap verebilir bir hükümete verdiği desteği yineledi. Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak bir ateşkesin sağlanması için acil çabaların önemine değinildi.

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