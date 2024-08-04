Blinken, Avrupa Dışişleri Bakanlarıyla Orta Doğu Üzerine Görüşmeler Gerçekleştirdi

Bölgede Artan Tansiyonun Düşürülmesi Gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Orta Doğu'daki güncel durumu masaya yatırdı.

Ateşkes ve İnsani Yardım Üzerine Vurgular

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Lammy arasındaki görüşmede, Orta Doğu'daki artan gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların yayılmaması için acil adımlar atılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

İkili, Gazze bölgesinde bir an önce ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması adına bir anlaşmanın sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

İkili Çalışmalar Devam Ediyor

Buna ek olarak, Blinken ve Sejourne görüşmesinde rehinelerin kurtarılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için gereken ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

Görüşme sırasında ayrıca, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların önüne geçilmesi ve İran kaynaklı tehditlerin oluşturduğu zorluklar üzerinde duruldu.