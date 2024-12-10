DOLAR
34,82 -0,05%
EURO
36,67 -0,08%
ALTIN
3.020,9 -0,18%
BITCOIN
3.375.048,63 -0,56%

Blinken, BAE ve Ürdün ile Suriye Üzerine Görüşmelerde Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Ürdün mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:49
Blinken, BAE ve Ürdün ile Suriye Üzerine Görüşmelerde Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Ürdün ile Suriye'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan bilgilere göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Blinken ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde söz konusu bölgesel konular üzerine yoğunlaşıldı. Görüşme sırasında, bölgesel ve uluslararası istikrarı destekleyen çabaların önemine vurgu yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’nin de Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularında gösterilen çabaların ele alındığı belirtildi.

Safedi ve Blinken’in telefon görüşmesinde ayrıca Suriye'deki duruma dair gelişmelerin de kapsamlı olarak tartışıldığı ifade edildi. Görüşmede, Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda barışçıl yollarla intikal etmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Listesinden Çıkarma Üzerinde Çalışıyor
2
Nijerya'da 43 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı
3
Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi
4
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Enflasyon Verileri Bekleniyor
5
Sivas Milletvekili Rukiye Toy'dan Batılı Ülke Liderlerine Sert Eleştiri
6
Cammu-Keşmir Hükümeti Rohingya Mülteci Sorununa Merkezden Çözüm Çağrısında Bulundu
7
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: 40 Filistinli Gözaltına Alındı

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!