Blinken, BAE ve Ürdün ile Suriye Üzerine Görüşmelerde Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE ve Ürdün ile Suriye'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan bilgilere göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Blinken ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde söz konusu bölgesel konular üzerine yoğunlaşıldı. Görüşme sırasında, bölgesel ve uluslararası istikrarı destekleyen çabaların önemine vurgu yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’nin de Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularında gösterilen çabaların ele alındığı belirtildi.

Safedi ve Blinken’in telefon görüşmesinde ayrıca Suriye'deki duruma dair gelişmelerin de kapsamlı olarak tartışıldığı ifade edildi. Görüşmede, Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda barışçıl yollarla intikal etmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.