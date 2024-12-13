Blinken'dan Erdoğan'a Teşekkür: Cömert Zaman Ayırma Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, dün gece Erdoğan’a kendisini kabul ettiği için teşekkür etti.

Konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullanan Blinken, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine de değindi. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı pekiştirdiğini vurgulayan Blinken, ABD'nin Türkiye ile olan ilişkilerine büyük değer verdiklerini dile getirdi.

Görüşmenin detayları, özellikle bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirlikleri üzerine yoğunlaşırken, Blinken’ın bu mesajı, iki ülke arasındaki dayanışmanın altını çizen bir adım olarak değerlendiriliyor.