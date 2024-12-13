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Blinken'dan Erdoğan ve Fidan'a Teşekkür: Suriye ve Gazze Üzerine Kritik Değerlendirmeler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yle ilişkileri güçlendirecek adımları vurgulayarak, Suriye ve Gazze konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:56
Blinken'dan Erdoğan ve Fidan'a Teşekkür: Suriye ve Gazze Üzerine Kritik Değerlendirmeler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Önemli Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından medya mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarını sundu.

Türkiye-ABD İlişkileri ve Suriye'ye Dair Vurgular

Blinken, Fidan'a dostluğu ve ortaklığı için teşekkür ederek, "Hep beraber çok güzel bir çalışma yaptık şimdiye kadar" dedi. Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendiğini ve iki ülkenin birçok konuda ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Suriye'nin durumu konusunu ele alan Blinken, Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Suriyelilerin daha güzel bir gelecek kurması adına destek verdiklerini ifade etti.

Gazze İle İlgili Gelişmeler

Fidan ile Gazze meselesini görüştüğünü belirten Blinken, rehinelerin evlerine dönmesi ve ateşkesin sağlanması için çabaların artırıldığını kaydetti. Blinken, "Son birkaç haftada gördüğümüz gelişmeler, bunun mümkün olduğuna dair cesaret verici işaretlerdir" dedi. Hamas'ın sürecin sonlanmasına yardımcı olacak bir anlaşmayı kabul etmesinin öneminin altını çizdi.

Suriye'de Yeni Yönetim Arayışları

ABD'nin destekleyeceği Suriye yönetimi ile ilgili hedeflerini belirten Blinken, daha geniş kapsayıcı, azınlıkların ve kadınların haklarını koruyan bir yönetimi destekleyeceklerini ifade etti. Suriye'nin çevresindeki ülkelerin tehdide yol açmayacak şekilde faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

DEAŞ ile Mücadele ve Gelecek Planları

DEAŞ'ın geriletilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin zorunluluğunu ele aldıklarını söyleyen Blinken, iki ülkenin bu tehdidin ortadan kaldırılması için uzun yıllar sürecek bir mücadelede bulunduklarını belirtti.

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