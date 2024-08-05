Blinken'dan G7'ye İran ve Hizbullah Uyarısı

Biden Yönetiminden G7 Ülkelerine Kritik Uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği telefon konuşmasında, İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde İsrail'e karşı olası bir saldırıda bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Olası Saldırılar ve Diplomasinin Önemi

Blinken’ın bilgilerine göre, ABD, İran ve Hizbullah’ın misilleme yapacağına inanıyor. Ancak, bu misillemenin nasıl bir şekil alacağı hakkında belirsizlik söz konusu. Blinken, saldırıların kesin zamanlamasının bilinmediğini, fakat saldırıların çok yakında başlayabileceğini belirtmişti.

"Gerilimi Kırmak İçin Çabalıyoruz"

Bakan, ABD'nin bölgedeki durumun daha da tırmanmasını önlemek amacıyla hem İran ve Hizbullah’ın saldırılarını sınırlamak için çaba gösterdiğini hem de İsrail’in olası tepkilerini kontrol altında tutmaya çalıştığını vurguladı.

G7 Ülkelerine İtidal Çağrısı

Görüşme sırasında Blinken, G7 bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya davet etti. Ayrıca, bölgedeki ABD asker sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.

Bakanlar, Gazze'deki esirlerin durumu ve ateşkes anlaşmaları hakkında yapılan son görüşmelerde Blinken’ın hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın G7 bakanları ile görüşmesinin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması adına aciliyet taşıdığını açıkladı.

İnsani Yardım Üzerine Değerlendirmeler

Bakanlar ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardımın ulaşımı için bir ateşkesin sağlanması amacıyla atılacak adımları ele aldı.

İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak bilinen sınırda istikrarın sağlanması konusuna da değinen G7 bakanları, çatışmanın tırmanmaması için taraflara azami itidal çağrısında bulundu ve İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarını bir kez daha yinelediler.