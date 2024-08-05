Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Blinken'dan G7'ye İran ve Hizbullah Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ile yaptığı görüşmede İran'ın saldırı ihtimaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:04
Blinken'dan G7'ye İran ve Hizbullah Uyarısı

Biden Yönetiminden G7 Ülkelerine Kritik Uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği telefon konuşmasında, İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde İsrail'e karşı olası bir saldırıda bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Olası Saldırılar ve Diplomasinin Önemi

Blinken’ın bilgilerine göre, ABD, İran ve Hizbullah’ın misilleme yapacağına inanıyor. Ancak, bu misillemenin nasıl bir şekil alacağı hakkında belirsizlik söz konusu. Blinken, saldırıların kesin zamanlamasının bilinmediğini, fakat saldırıların çok yakında başlayabileceğini belirtmişti.

"Gerilimi Kırmak İçin Çabalıyoruz"

Bakan, ABD'nin bölgedeki durumun daha da tırmanmasını önlemek amacıyla hem İran ve Hizbullah’ın saldırılarını sınırlamak için çaba gösterdiğini hem de İsrail’in olası tepkilerini kontrol altında tutmaya çalıştığını vurguladı.

G7 Ülkelerine İtidal Çağrısı

Görüşme sırasında Blinken, G7 bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya davet etti. Ayrıca, bölgedeki ABD asker sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.

Bakanlar, Gazze'deki esirlerin durumu ve ateşkes anlaşmaları hakkında yapılan son görüşmelerde Blinken’ın hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın G7 bakanları ile görüşmesinin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması adına aciliyet taşıdığını açıkladı.

İnsani Yardım Üzerine Değerlendirmeler

Bakanlar ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardımın ulaşımı için bir ateşkesin sağlanması amacıyla atılacak adımları ele aldı.

İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak bilinen sınırda istikrarın sağlanması konusuna da değinen G7 bakanları, çatışmanın tırmanmaması için taraflara azami itidal çağrısında bulundu ve İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarını bir kez daha yinelediler.

İLGİLİ HABERLER

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor