Blinken'dan Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskına Tepki

Bakan Blinken'dan Mescid-i Aksa'ya Baskın Yorumu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı İsrailli bakanlar ve fanatik grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına karşı çıkıldığını duyurdu.

Yazılı Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın, İsrailli iki bakan ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerini değerlendirdiği belirtildi. Blinken, bu tür eylemlerin Kudüs'ün tarihi statüsüne aykırı olduğunu vurguladı.

Gerilimi Artıracak Bir Eylem

Bakan Blinken, bu kışkırtıcı eylemlerin, ateşkes anlaşmalarının sağlanması ve bölgedeki istikrara yönelik diplomatik çabaları tehlikeye sokabileceği uyarısında bulundu.

İsrailli Bakanların Baskını

Dün, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Yitzhak Wasserlauf ve bazı İsrail Meclis üyeleri, fanatiklerle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Ben-Gvir, baskın sırasında paylaştığı görüntülü mesajda, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi; politikamız, burada ibadete izin vermek." ifadelerini kullandı.