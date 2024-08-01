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Blinken'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

Antony Blinken, Orta Doğu'daki tüm taraflara gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:59
Blinken'dan Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

Antony Blinken'dan Kritik Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki tüm tarafları gerilimi artırabilecek eylemlerden uzak durmaya çağırdı. Bu açıklama, özellikle Gazze üzerindeki çatışmaların gölgesinde geldi.

Moğolistan'da Yaptığı Görüşme

Washington Post'un aktardığına göre, Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Ulanbatur'da mevkidaşı Batmunkh Battsetseg ile bir araya geldi.

Ateşkes ve Sükunet Vurgusu

Basın toplantısında Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması gerektiğini dile getiren Blinken, "Ateşkes sağlanmalı ve bölgedeki çatışmalara son verilmelidir" dedi. Özellikle İsrail ve Lübnan arasındaki sükunetin de sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm Taraflara Çağrı

Bunun için tarafların birbirleriyle diyalog kurmasının önemine değinen Blinken, gerilimi artıracak eylemlerden kaçınılması ve bir anlaşmaya ulaşmak için ortak nedenler bulmanın gerekliliğini vurguladı.

Hamas Tartışması

Öte yandan, Blinken, önceki gün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastla ilgili olarak, "Bu, bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum" ifadelerini kullandı.

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