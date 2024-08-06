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Blinken'dan Orta Doğu'ya Gerilimi Düşürme Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için tüm taraflara adım atma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:17
Blinken'dan Orta Doğu'ya Gerilimi Düşürme Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kritik Açıklama

Antony Blinken, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleşen suikastla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gerilimi Düşürme Çağrısı

Washington'da düzenlenen toplantıda Blinken, şu anda Orta Doğu'nun kritik bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Heniyye suikastının ardından tarafların gerilimi azaltmak için adımlar atması gerektiğini belirtti. Ateşkesin sağlanmasının bölgeye huzur getirebileceğini ifade eden Blinken, "Gerilimin tırmandırılması kimsenin yararına değildir. Bu, yalnızca daha fazla çatışma ve şiddete yol açar," dedi.

Yanlış Bilgi ile Mücadele Anlaşması

Bakanlar ayrıca, yanlış bilgi ve dezenformasyon ile mücadelede güç birliği oluşturmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu durum, bölgede bilgi güvenliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölgede Artan Tansiyon

Hatırlatmak gerekirse, İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik hava saldırısının ardından, Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması, bölgede tansiyonu artırmıştı. İran ve Lübnan Hizbullahı, bu suikastta İsrail'i sorumlu tutarak Tel Aviv'e karşı misilleme tehditlerinde bulunmuştu.

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