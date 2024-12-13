Blinken'dan Suriye Açıklaması: 'Esed'in Prangalarından Kurtulmalıyız'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Önemli Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suriye'deki durum üzerine yaptığı açıklamada, Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulması gerektiğini ifade etti. Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız" diyerek, bu konuda kararlılıklarını belirtti.

Suriye Halkının Geleceği İçin Mücadele

Bakan Blinken, Suriye'deki istikrar ve barış için uluslararası toplumun iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini vurguladı. Suriye halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu ve bu özgürlüğü elde etmesi için destek verdiklerini dile getirdi.