Blinken'dan Suriye'ye Doğrudan Görüşme İşareti: ABD'li Yetkililer Yolda mı?

Blinken, Suriye ile İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) yaptığı olumlu açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirtti. Blinken, somut adımların atılması durumunda ABD'li yetkililerin Suriye'ye doğrudan gönderilebileceğini ifade etti.

HTŞ ile Doğrudan İletişim

Bloomberg News'e verdiği röportajda Blinken, Suriye'deki geçiş sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. HTŞ lideri Ahmed eş Şara (Ebu Muhammed el Culani) tarafından yapılan olumlu açıklamaların, sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ancak, gerçekçi somut adımlar beklediklerini de dile getirerek, “Her şeyi sahada görmek istiyoruz.” dedi.

HTŞ'nin Terör Listesinden Çıkarılması Mümkün mü?

HTŞ ile doğrudan iletişim halinde olduklarını belirten Blinken, örgütün Suriye'deki geçiş sürecinde atacağı yapıcı adımlara bağlı olarak, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılması ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu durum, uluslararası toplumun destek vermesi açısından kilit bir faktör olarak öne çıkıyor.

Geçiş Sürecinin Kapsayıcı Olması Gerekiyor

Blinken, sürecin mezhep temeline dayanmadan, Suriye'deki tüm toplulukları kapsayarak ve azınlık haklarını gözeterek yürütülmesi gerektiğini belirtti. “Eğer bu adımları atarlarsa, uluslararası destek hızla gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Baas Rejiminin Çöküşü ve Geçiş Süreci

2012 yılında ABD, Suriye'deki büyükelçiliğini kapatmıştı. Suriye'deki son gelişmeler ise rejim karşıtı silahlı grupların Beşşar Esed güçleri üzerinde üstünlük sağlamasıyla devam etti. 8 Aralık'ta rejim çöküşünün ardından, Suriye Milli Ordusu da önemli bir zafer kazanarak Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçerken, birçok Batı ülkesi de Şam'a heyetler göndermeye başladı. Bu gelişmeler, Suriye'de yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.