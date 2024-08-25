Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Blinken'den Arakanlı Müslümanlar İçin 7. Yıl Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların etnik temizliğinin 7. yılında insani kriz ve insan hakları istismarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:42
Blinken'den Arakanlı Müslümanlar İçin 7. Yıl Mesajı

Antony Blinken, Arakanlı Müslümanlar İçin Mesaj Yayımladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) etnik temizliğinin 7. yılı dolayısıyla önemli bir açıklamada bulundu.

İnsani Kriz ve İnsan Hakları İhlalleri

Bakan Blinken, Myanmar'da süregelen insani krizin ve insan hakları istismarlarının devam ettiğini belirterek, bu durumun Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere ülkedeki etnik ve dini azınlık gruplarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Destek Sözü

ABD’nin, Arakanlılara yönelik soykırımdan kurtulanlara destek verdiğini ifade eden Blinken, Myanmar, Bangladeş ve bölgedeki Arakanlı topluluklara insani yardım sağlamaları konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Geçmişteki Olaylar

2012'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda binlerce Müslümanın hayatını kaybettiğini söyleyen Blinken, 2017'deki eş zamanlı saldırıların ardından 900 binden fazla Arakanlı'nın Bangladeş'e sığındığını kaydetti.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Öte yandan, Myanmar ordusu, 2021'deki askeri darbe ile ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve pek çok yetkiliyi gözaltına aldı. Bu darbe sonucunda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi hapse atıldı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizliğe ve soykırıma benzer şekilde değerlendirmektedir.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!