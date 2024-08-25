Blinken'den Arakanlı Müslümanlar İçin 7. Yıl Mesajı

Antony Blinken, Arakanlı Müslümanlar İçin Mesaj Yayımladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) etnik temizliğinin 7. yılı dolayısıyla önemli bir açıklamada bulundu.

İnsani Kriz ve İnsan Hakları İhlalleri

Bakan Blinken, Myanmar'da süregelen insani krizin ve insan hakları istismarlarının devam ettiğini belirterek, bu durumun Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere ülkedeki etnik ve dini azınlık gruplarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Destek Sözü

ABD’nin, Arakanlılara yönelik soykırımdan kurtulanlara destek verdiğini ifade eden Blinken, Myanmar, Bangladeş ve bölgedeki Arakanlı topluluklara insani yardım sağlamaları konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Geçmişteki Olaylar

2012'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda binlerce Müslümanın hayatını kaybettiğini söyleyen Blinken, 2017'deki eş zamanlı saldırıların ardından 900 binden fazla Arakanlı'nın Bangladeş'e sığındığını kaydetti.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Öte yandan, Myanmar ordusu, 2021'deki askeri darbe ile ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve pek çok yetkiliyi gözaltına aldı. Bu darbe sonucunda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi hapse atıldı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizliğe ve soykırıma benzer şekilde değerlendirmektedir.