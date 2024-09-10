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Blinken'den İsrail'in Filistinlilere Yönelik Şiddeti Üzerine Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin öldürülmesine tepki gösterdi ve durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:47
Blinken'den İsrail'in Filistinlilere Yönelik Şiddeti Üzerine Açıklama

Blinken'den Kritik Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistinlilere karşı aşırı güç kullanan İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen Eygi'nin, bu şekilde hayatını kaybeden ikinci ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekti.

Kabul Edilemez Durum

Blinken, bu olayın bir daha yaşanmaması gerektiğini belirterek, "Bu durum, asla kabul edilemez. Herkesin hayatına saygı gösterilmeli," ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Filistin-İsrail çatışmasının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte uluslararası anlamda dikkatleri üzerine çekti.

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