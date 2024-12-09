Blinken: Esed Rejimi Kendi Yıkımına Yol Açtı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Çarpıcı Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Esed rejiminin 2011 yılından beri siyasi süreci reddederek ve İran ile Rusya'nın desteğine güvenmesinin, rejimin bugün yaşadığı yıkımın temel nedeni olduğunu ifade etti.

Suriye Halkı için Umut Sinyalleri

Bakan Blinken, Suriye'deki gelişmelere dair yazılı bir açıklama yaparak, 14 yıllık ihtilafın ardından Suriye halkının artık umutlanması için sebepleri olduğuna dikkat çekti. ABD'nin kapsayıcı ve Suriyeliler tarafından yürütülen barışçıl geçiş sürecini desteklediğini vurguladı.

Yıkım ve Geçiş Süreci

Blinken, Esed rejiminin bu süre zarfında güvenilir bir siyasi süreci reddetmesinin ve dış desteğe dayanmasının yıkıma yol açtığını belirterek, Suriye halkının devlet kurumlarının muhafazası, temel hizmetlerin tesis edilmesi ve kırılgan toplumların korunmasını talep etme hakkına sahip olduğunu bildirdi. ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla işbirliği içinde gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade etti.

Uluslararası Hesap Vermek

Esed rejimi ve destekçileri tarafından işlenen suçlardan dolayı hesap verilmesi gerektiğini vurgulayan Blinken, uluslararası çabaların destekleneceğini belirtti. Muhalif liderlerin son dönem açıklamalarını da takip ettiklerini söyleyen Blinken, “Daha fazla sorumluluk aldıkça, bu kişilerin sadece sözlerine değil, eylemlerine de bakacağız” dedi.

İnsan Hakları ve Şiddeti Durdurma Çağrısı

Blinken, tüm taraflara; insan hakları ve sivilleri koruma ile uluslararası insancıl hukuka saygı duyma çağrısını yineledi.

Son Durum ve Gelişmeler

Suriye'de, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Başyargıcı Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşırken, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde gruplar üstünlük sağladı. 7 Aralık'da başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin de desteğiyle rejim kontrolünü kaybetti ve Esed başkenti terk etmek zorunda kaldı. Bu sırada, Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırına yakın Tel Rıfat bölgesini özgürleştirerek Münbiç’te PKK/YPG teröristlerine karşı harekete geçti.