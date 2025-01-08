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Blinken: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Çok Yakınız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin son aşamalarında olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:16
Blinken: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Çok Yakınız

Blinken'dan Gazze'deki Müzakerelere Dair Önemli Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında devam eden müzakerelerle ilgili olarak Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına "çok yakın"Jean-Noel Barrot ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, "Orta Doğu'da ateşkese ve rehineler konusunda anlaşmaya çok yakınız," ifadelerini kullandı.

ABD-Fransa Ortaklığına Vurgu

Bakan Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine ABD ile olan "olağanüstü ortaklıklarından" dolayı teşekkür etti. Blinken, iki ülke arasındaki iş birliğinin "daha emin, daha refah ve daha güvenli" bir dünya inşası için kritik olduğunu vurguladı.

Gelecekteki Planlar ve Açıklamalar

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğü dönemde, Blinken, kalan zaman diliminde ateşkes anlaşmasının sağlanamaması durumunda, Başkan Joe Biden’ın planının gelecekteki yönetime devredileceğini belirtti. "Bunun bizim mayıs ayında duyurduğumuz plan temelinde olacağına inanıyorum," diye ekledi.

Diğer Bölgesel Gelişmeler

Gazze'deki durumun yanı sıra, Blinken, Lübnan'da İsrail birliklerinin üçte birinin güneyden çekildiğini ve bunun ateşkesin kalıcı barışa bir köprü olabileceğine dair umut verdiğini ifade etti. Suriye konusunu da gündeme getiren Blinken, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından "gerçek bir umut" doğduğunu belirtti.

Türkiye ve Ukrayna Meselesi

Türkiye'nin PKK ve terör konusundaki meşru endişelerini dile getiren Blinken, ABD'nin Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Ukrayna konusuna da değinen Blinken, bu ülkenin güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği için kritik olduğunu ve Fransa'nın Ukrayna'ya destek konusundaki rolünün önemine dikkat çekti.

Elon Musk ve Aşırı Sağcıların İfadeleri Üzerine

ABD'li iş insanı Elon Musk hakkında, Avrupa'daki aşırı sağcılara destek açıklamaları sonrası gelen eleştiriler üzerine, Blinken, Musk’ın bir vatandaş olarak fikirlerini ifade etme hakkı olduğunu belirtti.

Son Resmi Ziyaret

Antony Blinken, Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinin ardından Fransa’ya yaptığı bu son resmi ziyaretinde, "Amerika’nın sevdiğimiz yüzünü temsil ettiğiniz" ifadesiyle Barrot tarafından taktir edildi. Blinken’ın görev süresi, 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredilecek.

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