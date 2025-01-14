Blinken: Gazze'de Ateşkes İçin Umut Verici Gelişmeler Var

Blinken'dan Gazze'de Ateşkes Umudu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu ifade etti. Blinken, "Şu anda top Hamas’ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda Gazze'de ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Son Gelişmeler ve Anlaşma Süreci

Blinken, Atlantic Council'de yaptığı dış politika değerlendirme konuşmasında, Gazze'deki güncel durumu ve ateşkes sürecini ele aldı. Uzun süren çabaların sonucu olarak, ABD dışında diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır ile birlikte pazar günü Hamas’a en güncel anlaşma önerisinin sunulduğunu aktardı.

İsrail'e Destek ve Protestolar

ABD'nin Gazze'de yaşananlara dair tavrını savunan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın "savaş zamanında" İsrail’e giden ilk ABD Başkanı olduğunu vurguladı. Konuşması sırasında Blinken, bazı protestolarla karşılaştı. Protestocular, kendisine "soykırım bakanı" ve "ellerinizde Gazzeli bebeklerin kanı var" şeklinde sözler yönelttiler.

İsrail'in Gelecek Stratejisi

Blinken, İsrail'in Filistinlilerle nasıl bir ilişki kuracağını belirlemesi gerektiğini, fiili ilhakın İsrail’in demokrasisine zarar verebileceğinin altını çizdi. “İsrailliler, fiili ilhakın İsrail’in demokrasisine, itibarına ve güvenliğine maliyet üretmeden gerçekleştirilebileceği mitinden vazgeçmelidir” dedi.

Gelecek Yönetim ve Birlik

Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi konusuna değinen Blinken, Hamas dışındaki Filistinli unsurların bölgesel ve uluslararası aktörlerle işbirliği yapmasının önemine işaret etti. "Yeni Filistin liderliğindeki hükümet, Gazze’nin Batı Şeria ile birleştiği bir yapı kurmalıdır" diyerek, Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki idari işlevleri devralması ve yeniden yapılandırılacak yönetime katılması gerektiğini belirtti.

İran'ın Bölgedeki Durumu

Blinken, İsrail'in Hamas ve Hizbullah karşısında önemli adımlar attığını ve ABD'nin de desteğiyle İran'ın bölgedeki etkisinin azaldığını ileri sürdü. “Artık Tahran’ın Orta Doğu’daki etkinliği azalıyor. İran, Hizbullah’a yönelik karadan tedarik yolunu kaybetti” dedi.