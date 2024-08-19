Blinken Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Gündeme Getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Gazze Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki ateşkes ve esir takasına ilişkin yapılan yeni anlaşma teklifinin detaylarını paylaşmakta çekimser kaldı. Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen görüşmelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu anlaşmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak Blinken, teklifin ayrıntılarını açıklamaktan kaçındı.

İsrail'in Güvenliği Ön Planda

Basın toplantısında konuşan Blinken, "İsrail'in güvenliğini teminat altına almak bizim için her zaman öncelikli olmuştur. 7 Ekim tarihinden bu yana bölgeye askeri varlığımızı artırarak bu taahhüdü uygulamaktayız," ifadelerini kullandı. Blinken, askeri varlıklarının amacının provoke etmek değil, caydırıcılık sağlamak olduğunu vurguladı.

Yoğun Diplomatik Çabalar

Blinken, potansiyel bir saldırıyı önlemek için yoğun bir diplomasi süreci yürüttüklerini belirtti. Hedeflerinin, askeri çatışmaları önlemek ve mevcut durumun kötüleşmesini engellemek olduğunu dile getirerek, "Tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmalarını bekliyoruz," dedi.

Ateşkes Müzakerelerinde Belirsizlik

ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da sunduğu yeni teklifle ilgili herhangi bir detay paylaşmayan Blinken, Netanyahu'nun ön şartlar konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, genel olarak "Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini" ifade etti.

Gelecek Adımlar

İsrail'deki görüşmelerin ardından Mısır ve Katar'a geçeceğini belirten Blinken, ateşkes müzakerelerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Anlaşmanın aşamalı olarak ilerlemesi gerektiğini belirten Blinken, ilk aşamada 6 hafta boyunca esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılacağını ve ardından kalıcı bir ateşkesin müzakerelerine geçileceğini açıkladı.