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Blinken, Gazze ile İlgili Kritik Telefon Görüşmeleri Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Mısır mevkidaşlarıyla Gazze'deki insani kriz ve güvenlik konularını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:01
Blinken, Gazze ile İlgili Kritik Telefon Görüşmeleri Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'yi Konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Gazze'deki durumu ele aldı.

İsrail ile Güvenlik Üzerine Görüşme

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Blinken, Gallant ile görüşmesinde İran ve desteklediği gruplardan kaynaklanan tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliği üzerindeki bağlılığını vurguladı. Görüşmede, Gazze'deki sivil halk için insani yardımların artırılmasına yönelik adımların hızlandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Gazze'de Yeniden Yapılanma ve Esirlerin Durumu

Blinken, ayrıca Gazze'de devam eden çatışmanın sona erdirilmesi ve tüm esirlerin geri dönmesi sürecinin önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, Filistinliler için yeniden yapılanma konusundaki yol haritasının da belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan'daki Durum Üzerine

Taraflar, Lübnan'da hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin evlerine güvenli dönüşlerini sağlayacak diplomatik çözümlere dair çabalar üzerine de bilgi alışverişinde bulundu. Blinken, Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalmasının acilen ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Mısır'ın Rolüne Değinildi

Abdulati ile yapılan görüşmede, Blinken, Gazze'deki çatışmanın sona ermesi ve insani yardımların artırılması konularını tekrar gündeme getirdi. Mısır'ın Sudan'daki çatışmaların sona ermesindeki katkıları için de Abdulati'ye teşekkür eden Blinken, sivil bir hükümete geçiş sürecinin hızlanması gerektiğini vurguladı.

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