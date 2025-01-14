Blinken, Gazze Protestosuyla Karşılaştı: 'Soykırım Bakanı' Sloganları

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Protestolarıyla Sarsıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görev süresinin son dış politika konuşmasını yaparken protestolarla karşılaştı. Washington'daki Atlantic Council düşünce kuruluşunda düzenlenen etkinlikte, bakanın üzerinde yoğunlaşan eleştiriler dikkat çekti.

Protestoların Gölgesinde Konuşma

Konuşması sırasında ayağa kalkan bir gösterici, Gazze'de binlerce çocuğun ölümünden ABD'nin sorumlu olduğunu öne sürerek, "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız" şeklinde bağırdı. Bu sözler etkinlikte gerginliğe neden oldu.

Güvenlik görevlileri, protestocuya müdahale ederek salondan çıkardı. Ancak, kısa süre sonra başka bir gösterici de benzer suçlamalarla Blinken'ı hedef alarak, "savaş yanlısısınız, canavarsınız" ve yine "soykırım bakanı" şeklinde haykırdı; o da güvenlik tarafından etkinlik alanından çıkarıldı.

Bu olaylar, Blinken'ın bakanlık kariyeri boyunca karşılaştığı tartışmalı konuların başında gelen Gazze’deki insani krize dair kamuoyundaki tepkileri bir kez daha gözler önüne serdi.