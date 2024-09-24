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Blinken: Güney Kore ve Japonya ile İşbirliği Süreklilik Arz Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kore ve Japonya ile işbirliğinin siyasi değişimlere rağmen kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:32
Blinken: Güney Kore ve Japonya ile İşbirliği Süreklilik Arz Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kore ve Japonya ile İşbirliğinin Sürekliliğini Vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Güney Kore ve Japonya ile olan işbirliğinin, siyasi değişimlere rağmen hayati önemini koruyacağını ifade etti.

Üçlü Görüşme ve İfadeler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'yi ziyarete gelen Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakan Blinken, toplantı öncesindeki basın açıklamasında, “Bu üçlü işbirliği, değişimlerden bağımsız olarak bu üç ülkenin geleceği için kritik bir öneme sahiptir” dedi.

Güvenlik ve Ortak Kararlılık

ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki işbirliğinin son derece güçlü ve etkili olduğuna dikkat çeken Blinken, mevkidaşları Cho ve Kamikava’ya teşekkür etti.

Bakan Cho, üç ülke arasındaki görüşmenin, “Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna karşı yakın bir işbirliği ve karşılık verme konusundaki ortak kararlılığını” gösterdiğini açıkladı. Bakan Kamikava ise, güvenlik ortamının giderek zorlaştığını vurgulayarak, “Kuzey Kore ile ilişkilerde ve diğer alanlarda koordinasyonumuzu artırmak istiyoruz.” dedi.

Koordinasyon ve İstikrar Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, ele alınan konular arasında, üç bakanın uluslararası işbirliğinin pekiştirilmesi ve Kuzeydoğu Asya ile Avrupada istikrarı tehdit eden Kuzey Kore ve Rusya arasındaki derinleşen askeri işbirliği karşısında yakın koordinasyon ihtiyacını görüştüğünü belirtti. Ayrıca, tarafların, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemini de vurguladığını aktardı.

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