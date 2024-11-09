Blinken, Guterres ile Haiti ve Somali'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Önemli Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haiti ve Somali Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmenin içeriği, Haiti ve Somali üzerindeki güvenlik durumunu kapsamaktadır. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonunun elde ettiği kazanımları vurguladı.

Bakan Blinken, Haiti hükümetinin, MSS'nin Haiti halkı için sürdürülebilir güvenlik desteği sağlayacak bir BM barış gücü operasyonuna dönüşmesi talebinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda Guterres'e, bu ciddi zorlukların üstesinden gelme konusundaki liderliği ve işbirliği için teşekkür etti.

Somali ve Yemen'deki Gelişmeler

Görüşmede, Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) için finansman seçenekleri konuşuldu. Bunun yanı sıra Yemen'de alıkonulan tüm BM, diplomatik ve sivil toplum örgütü personelinin serbest bırakılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.