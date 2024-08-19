Blinken, İsrail-Hamas Müzakerelerini Son Şans Olarak Nitelendirdi

Amerika'nın Ortadoğu Diplomasi Çabaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerin "son şans" olabileceğini ifade etti. Bu çerçevede, bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette Blinken, müzakerelerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İlk Temaslar İsrail'de Gerçekleşti

Bölgeye yaptığı ziyaretin ilk durağı olan İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Blinken, görüşmeden önce önemli açıklamalarda bulundu. Müzakere sürecinin, rehinelerin eve dönmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması açısından kritik bir dönemecin eşiğinde olduğunu kaydetti.

Belirleyici Bir An

Blinken, mevcut müzakerelerin "belirleyici bir an" olduğunu belirterek, "Bu süreç muhtemelen en iyi ve belki de son fırsat olabilir." şeklinde konuştu. Ayrıca, İran ile İsrail arasındaki gerilimin bölgedeki barışı tehdit etmemesi için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Herzog ve Biden'a Teşekkür

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasında Hamas'ı suçladı. Bunun yanı sıra, bölgede yaşanan gerilimi kontrol altına almak adına ABD Başkanı Joe Biden'a İran'a karşı gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür etti.

Geçmişteki Müzakere Çabaları

Öte yandan, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen 15-16 Ağustos tarihli müzakerelerde, Hamas, Netanyahu'nun müzakerelere yeni şartlar ekleyerek anlaşmayı zorlaştırdığını belirtmişti.