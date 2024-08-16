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Blinken, İsrail Ziyaretinde Önemli Görüşmeler Yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 18 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret ederek önemli konuları masaya yatıracak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:34
Blinken, İsrail Ziyaretinde Önemli Görüşmeler Yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölge turu kapsamında 18 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. İzlediği program dahilinde öncelikle Başbakan Binyamin Netanyahu ile 19 Ağustos Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

Önemli Müzakereler Gündemde

Blinken’ın ziyaretinin öncelikli gündemi, İsrail ile Hamas arasında süregelen esir takası ve ateşkes müzakereleri olacak. Ayrıca, İran ile yükselen gerilimin de masaya yatırılması planlanıyor.

Bu çerçevede, Blinken'ın Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi konusunda baskı yapması bekleniyor. Ziyaret programı sadece İsrail ile sınırlı kalmayacak; Katar ve Mısır da ziyaret edilecektir.

Doha'daki Görüşmeler Başarıyla Tamamlandı

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik olarak Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler gerçekleştirilmişti. Görüşmelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea öncülüğündeki heyetler katıldı. Müzakere sürecinin "iyi geçtiği" belirtilmektedir.

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