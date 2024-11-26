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Blinken: Lübnan'daki Ateşkes Anlaşması Son Aşamada

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin son aşamasında olunduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:51
Blinken: Lübnan'daki Ateşkes Anlaşması Son Aşamada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasının son aşamasında olduklarını duyurdu.

Bakan Blinken, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısında konuştu. Blinken, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız. Henüz o noktaya gelmedik ama son aşamalarda olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın ateşkes sürecinde yoğun bir diplomatik çaba gösterdiğini vurgulayan Blinken, "Bu sonuca (ateşkese) çok yakında varacağımızı umuyorum. Bu ateşkes bölgede büyük bir fark yaratacaktır." diye belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Roma'da yaptığı açıklamada, ülkesindeki İsrail saldırıları nedeniyle bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli saldırıları sonucunda toplam 3.768 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 946'sının kadın ve çocuk, 222'sinin de sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Ayrıca, 15.699 kişi de yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah ise, İsrail'e karşı roket ve füzelerle misilleme yapmaya devam ediyor. İki taraf arasındaki çatışmaların devam ettiği bu süreçte, ülkenin güney bölgelerinden Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgaları yaşanıyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyon kişi yer değiştirdi. Bu göç edenlerden 624 binden fazlasının Suriye'ye geçtiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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