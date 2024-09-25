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Blinken: Lübnan'daki Tansiyonu Düşürmek İçin Yoğun İletişim Halindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'daki gerginliği azaltmak için uluslararası temaslar kurduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:45
Blinken: Lübnan'daki Tansiyonu Düşürmek İçin Yoğun İletişim Halindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Açıklama

Antony Blinken, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerginliği değerlendirerek, "Lübnan'daki tansiyonun düşürülmesi için birçok uluslararası ortakla yoğun temas halindeyiz" dedi.

BM Genel Kurulu ve G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı

New York'ta düzenlenen 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Blinken, uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesine destek verdiklerini belirtti.

Bölgedeki Gerilime Dikkat

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimi ele alan Blinken, "Bölgede tansiyonun artmaması için çalışmalara devam ediyoruz" dedi. G20 toplantısında yaptığı açıklamalarda, uluslararası kurumların reforme edilmesinin önemine de dikkat çekerek, "Gelişmekte olan ülkeler çok taraflı sistemde daha fazla sese sahip olmalı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Amerika Birleşik Devletleri, BM Güvenlik Konseyi'nde iki Afrika ülkesinin daimi üyelik kazanması için önerileri destekleyerek bu konuda somut adımlar atmayı amaçladıklarını duyurdu. Ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin de temsili için destek sunulduğunu belirtti.

Adil Bir Uluslararası Para Sistemi

Bölgedeki olayların yanı sıra, uluslararası para sisteminin daha adil olması ve az gelişmiş ülkelere daha fazla kaynak aktarılması için G20 Küresel Yönetişim Eylem Çağrısı çerçevesinde somut adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı.

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