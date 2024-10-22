Blinken, Netanyahu ile Görüşmesinde Esir Takası Üzerinde Durdu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Netanyahu'nun Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes konularını öne çıkardı.

Görüşmenin İçeriği

Görüşme, Batı Kudüs'te gerçekleşti ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklamalara yer verildi. Blinken ve Netanyahu'nun, Hamas'la Tel Aviv yönetimi arasındaki esir takası, Gazze'deki insani durum ve Hizbullah-İsrail çatışması gibi önemli konuları müzakere ettikleri belirtildi.

Esir Takası ve Gazze'deki İnsani Durum

Bakan Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir operasyonda hayatını kaybetmesini fırsat bilerek, esir takasının gerçekleştirilmesi ve Gazze için bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını artırmasının ve bu yardımların sivillere ulaşmasını sağlamasının önemine değindi.

Lübnan'daki Durum ve Güvenlik Vurguları

Lübnan'da yaşanan duruma yönelik diplomatik çözümler üzerine de konuşan Blinken, aynı zamanda "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yeniden ifade etti. Blinken'ın, Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için çabalarını sürdüreceği de ifade edildi.

Bakan, Orta Doğu'daki temaslarına İsrail ile başlayarak, daha sonraki ziyaretlerinde bölgedeki diğer aktörlerle de görüşmeler gerçekleştirecektir.