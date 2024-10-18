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Blinken, Orta Doğu Liderleriyle Acil Görüşmeler Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerginliği düşürmek için liderlerle temas kurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:50
Blinken, Orta Doğu Liderleriyle Acil Görüşmeler Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Liderlerle Görüştü

Antony Blinken, İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğüne dair açıklamanın ardından Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla temasa geçti.

Görüşmelerin Detayları

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla görüşen Blinken, Orta Doğu'daki mevcut durumu değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Blinken, Al Sani ve bin Ferhan ile görüşmelerinde, İsrail'in Sinvar'la ilgili açıklamasının ardından çatışmaların sona ermesi için yürütülen çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze İçin Çözüm Önerileri

Görüşmeler sırasında, Gazze halkının çatışmaların ardından kentlerini ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için bir yol haritasının önemine de dikkat çekildi.

Buna ek olarak, Blinken, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'taki gerginliğin 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda çözülmesi adına ABD'nin destek sözü verdi.

Sinvar'ın Öldürülmesi ve Gelecek Adımlar

Ayrıca, Blinken'ın Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmede, Sinvar'ın öldürülmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı tebrik ettiği belirtildi. Bu bağlamda, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelediği ifade edildi.

Son olarak, Blinken'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve Filistin halkının sıkıntılarının azaltılması adına savaşın sona erdirilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini gündeme getirdiği kaydedildi.

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