Blinken: Suriye'nin Parçalanması Ortak Çıkarımıza Değil

Antony Blinken'dan Suriye Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’deki siyasi geçiş sürecinden ümitli olduklarını ifade ederek, "Suriye’nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil." dedi.

Geçiş Sürecinin Önemi

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Afganistan konulu oturumda Suriye'deki son durumu değerlendiren Blinken, sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması için ülkede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Suriye’yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak, birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum," diyen Blinken, kapsayıcı bir siyasi geçişin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

DEAŞ ve Terörle Mücadele

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmasına fırsat vermek istemediğini belirten Blinken, YPG/PKK ile ortak çalışmalarını da vurguladı. Önceki yönetimlerin, özellikle Barack Obama ve Donald Trump dönemlerinde Suriye'deki DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması için atılan adımların başarılı olduğunu söyledi.

Esed Rejiminin Çöküşü

Beşşar Esed rejiminin yıkılması konusunda değerlendirmelerde bulunan Blinken, Esed'in, ülkeyi bir araya getirmeye yönelik herhangi bir siyasi sürece katılmayı reddetmesinin rejimin çöküşünde önemli bir etken olduğunu vurguladı.

HTŞ'nin Rolü

ABD Dışişleri Bakanı, HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın azınlıkları ve kadınları koruma konusundaki ifadelerinin "cesaret verici" olduğunu, ancak takip edecekleri şeyin HTŞ'nin eylemleri olacağını belirtti.