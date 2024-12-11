DOLAR
34,87 -0,03%
EURO
36,64 0,2%
ALTIN
3.046,65 -1,02%
BITCOIN
3.486.923,59 -3,77%

Blinken, Suriye ve Gazze İçin Türkiye ve Ürdün'de Temaslarda Bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-13 Aralık'ta Suriye ve Gazze gündemiyle Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:48
Blinken, Suriye ve Gazze İçin Türkiye ve Ürdün'de Temaslarda Bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-13 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret ederek Suriye ve Gazze konularındaki son gelişmeleri ele almayı planlıyor.

Blinken, sırasıyla Ürdün'ün Akabe kentinde ve ardından Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaretinin temel gündem maddelerini ise Suriye'deki mevcut durum ve Gazze'deki olası ateşkes süreçleri oluşturacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Türkiye'de üst düzey yetkililerle bir araya gelerek terörle mücadele ve bölgesel istikrar gibi konular üzerinden ortak işbirliklerini değerlendireceği belirtildi. Blinken, ayrıca bu ziyaretinde, ABD'nin Suriye'nin geçiş sürecine destek vereceğini vurgulayacak.

Ayrıca, bölgedeki yerinden edilmiş Suriyelilerin ihtiyaçları ve insani yardım konularının da ele alınacağı görüşmelerde, Gazze'de olası bir ateşkesin yanı sıra esirlerin serbest bırakılması gibi konular da gündeme getirilecek.

Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Blinken'ın Türkiye ziyareti 13 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

İLGİLİ HABERLER

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29. Dönem Toplantısı Tahran'da Gerçekleşti
2
Kassam Tugayları'ndan Kritik Açıklama: İsrail Nakil Aracı Patlatıldı
3
İsrail Savunma Bakanı: Esirlerin Serbest Kalması İçin Şans Var
4
Diyanet, Perşembe Yatsı Namazında Gazze için Dua Edecek
5
Zelenskiy ve Orban Arasındaki 'Putin ile Görüşme' Krizi Büyüyor
6
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Üzerine Çarpıcı Açıklama

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!