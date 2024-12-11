Blinken, Suriye ve Gazze İçin Türkiye ve Ürdün'de Temaslarda Bulunacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-13 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret ederek Suriye ve Gazze konularındaki son gelişmeleri ele almayı planlıyor.

Blinken, sırasıyla Ürdün'ün Akabe kentinde ve ardından Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaretinin temel gündem maddelerini ise Suriye'deki mevcut durum ve Gazze'deki olası ateşkes süreçleri oluşturacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Türkiye'de üst düzey yetkililerle bir araya gelerek terörle mücadele ve bölgesel istikrar gibi konular üzerinden ortak işbirliklerini değerlendireceği belirtildi. Blinken, ayrıca bu ziyaretinde, ABD'nin Suriye'nin geçiş sürecine destek vereceğini vurgulayacak.

Ayrıca, bölgedeki yerinden edilmiş Suriyelilerin ihtiyaçları ve insani yardım konularının da ele alınacağı görüşmelerde, Gazze'de olası bir ateşkesin yanı sıra esirlerin serbest bırakılması gibi konular da gündeme getirilecek.

Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Blinken'ın Türkiye ziyareti 13 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.