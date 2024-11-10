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Blinken ve Barrot'tan Önemli Telefon Görüşmesi: Ukrayna ve Gazze Gündemde

Blinken ve Barrot, Ukrayna durumu ve Gazze'deki insani yardımlar üzerine kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:53
Blinken ve Barrot'tan Önemli Telefon Görüşmesi: Ukrayna ve Gazze Gündemde

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili Ukrayna’daki mevcut durumu detaylı bir şekilde ele aldı. Görüşmede, Kuzey Kore askerlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’na dahil olmasının potansiyel etkileri üzerinde duruldu.

Her iki bakan, Ukrayna'ya olan desteklerini de bir kez daha teyit etti. Bİr diğer önemli konu ise Lübnan'a yönelik diplomatik çözümler ile Gazze’deki insani durumdu.

Görüşmede, Gazze’deki savaşın sona ermesi, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması gibi kritik konular da masaya yatırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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