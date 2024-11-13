DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,54 -0,01%
ALTIN
2.884,62 -0,43%
BITCOIN
3.000.096,01 2,51%

Blinken ve Rutte'den Ukrayna için Savunma Çağrısı

Blinken ve Rutte, Ukrayna'ya destek ve savunma harcamalarını artırma konusunda ortak açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:26
Blinken ve Rutte'den Ukrayna için Savunma Çağrısı

ABD ve NATO'dan Ukrayna Destek Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'deki yönetim değişikliği öncesinde Ukrayna'ya olan desteklerinin önemini vurgulayarak, savunma harcamalarının artırılması gerektiğine dair ortak bir çağrı yaptı.

Brüksel'deki Kritik Görüşme

Blinken, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasının ardından Brüksel'de gerçekleştirdiği resmi ziyarette, NATO Genel Sekreteri Rutte ile ilk yüz yüze görüşmesini yaptı. 1 Ekim'de görevi devralan Rutte ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, Ukrayna'ya yapılan destekler hakkında kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Blinken, yaptığı açıklamada, "Avrupa-Atlantik, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'nun güvenliği giderek daha fazla birbiriyle bağlantılı hale geliyor. Bu nedenle, iş birliğimizi güçlendirmek için her zamankinden daha fazla çaba göstermek kritik bir öneme sahip," dedi.

Ukrayna'nın Savunması ve Güvenlik

Blinken, müttefiklerin önünde yoğun bir gündemin olduğunu belirterek, Başkan Joe Biden ile Rutte'nin NATO'yu güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Ayrıca, "Ukrayna'ya verdiğimiz destek, Rus saldırganlığına karşı etkili bir şekilde savunulmasını sağlamak için kritik öneme sahip," şeklinde konuştu.

Rutte: "Rotayı Koruma Zamanı"

Rutte ise yaptığı açıklamada, ABD'nin desteği sayesinde Rusya'nın galip gelemediğini ve NATO'nun iki yeni üye ile güçlendiğini ifade etti. "Ukrayna'nın mücadelesini desteklemek ve Rus saldırısını geri püskürtmek için daha fazla çaba göstermeliyiz," diyerek şu şekilde devam etti:

"Bu Kuzey Koreli askerler, Ukrayna için ek bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini artırıyor. Bunun yanı sıra, savunma alanında teknolojiyle bu bedeli ödemek zorundayız. Füze teknolojisi Kuzey Kore'ye gidiyor ve bu sadece Avrupa'daki NATO'ya değil, aynı zamanda ABD, Güney Kore ve Japonya'ya da bir tehdit oluşturuyor."

Rutte, ayrıca Çin ve İran'ın Rusya'nın yanında yer aldığını ve bunun Orta Doğu'da istikrarsızlığa neden olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki olaylar artık küresel bir etki taşıyor," şeklinde konuştu.

Rutte, "Bu, rotamızı korumalı ve savunma üretimini artırmalıyız. Harcamalar açısından daha fazlasını yaparak Ukrayna'nın galip gelmesi için çabalamalıyız," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Memişoğlu'ndan Ailenin Güçlendirilmesi İçin Stratejik Vurgular
2
Tüp Bebek Tedavisiyle Doğan Bebeklerine Doktorun Adını Verdiler
3
Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı
4
İspanya'da 8 Özerk Bölgede Şiddetli Yağış Alarmı: Evler Tahliye Ediliyor
5
Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor
6
Saraybosna'da 3. Uluslararası Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Başlıyor
7
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 Milyon Kişi KADES Uygulamasını İndirdi

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir