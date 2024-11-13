Blinken ve Rutte'den Ukrayna için Savunma Çağrısı

ABD ve NATO'dan Ukrayna Destek Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'deki yönetim değişikliği öncesinde Ukrayna'ya olan desteklerinin önemini vurgulayarak, savunma harcamalarının artırılması gerektiğine dair ortak bir çağrı yaptı.

Brüksel'deki Kritik Görüşme

Blinken, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasının ardından Brüksel'de gerçekleştirdiği resmi ziyarette, NATO Genel Sekreteri Rutte ile ilk yüz yüze görüşmesini yaptı. 1 Ekim'de görevi devralan Rutte ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, Ukrayna'ya yapılan destekler hakkında kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Blinken, yaptığı açıklamada, "Avrupa-Atlantik, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'nun güvenliği giderek daha fazla birbiriyle bağlantılı hale geliyor. Bu nedenle, iş birliğimizi güçlendirmek için her zamankinden daha fazla çaba göstermek kritik bir öneme sahip," dedi.

Ukrayna'nın Savunması ve Güvenlik

Blinken, müttefiklerin önünde yoğun bir gündemin olduğunu belirterek, Başkan Joe Biden ile Rutte'nin NATO'yu güçlendirmek için her fırsatı değerlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Ayrıca, "Ukrayna'ya verdiğimiz destek, Rus saldırganlığına karşı etkili bir şekilde savunulmasını sağlamak için kritik öneme sahip," şeklinde konuştu.

Rutte: "Rotayı Koruma Zamanı"

Rutte ise yaptığı açıklamada, ABD'nin desteği sayesinde Rusya'nın galip gelemediğini ve NATO'nun iki yeni üye ile güçlendiğini ifade etti. "Ukrayna'nın mücadelesini desteklemek ve Rus saldırısını geri püskürtmek için daha fazla çaba göstermeliyiz," diyerek şu şekilde devam etti:

"Bu Kuzey Koreli askerler, Ukrayna için ek bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini artırıyor. Bunun yanı sıra, savunma alanında teknolojiyle bu bedeli ödemek zorundayız. Füze teknolojisi Kuzey Kore'ye gidiyor ve bu sadece Avrupa'daki NATO'ya değil, aynı zamanda ABD, Güney Kore ve Japonya'ya da bir tehdit oluşturuyor."

Rutte, ayrıca Çin ve İran'ın Rusya'nın yanında yer aldığını ve bunun Orta Doğu'da istikrarsızlığa neden olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki olaylar artık küresel bir etki taşıyor," şeklinde konuştu.

Rutte, "Bu, rotamızı korumalı ve savunma üretimini artırmalıyız. Harcamalar açısından daha fazlasını yaparak Ukrayna'nın galip gelmesi için çabalamalıyız," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.