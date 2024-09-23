Blinken ve Sudani, Orta Doğu'daki Çatışmaların Önlenmesi Üzerine Görüşmeler Yaptı

Çatışmanın Sınırlandırılması İçin Önemli Görüşme

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, New York'ta bir araya gelerek Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmaması adına atılacak adımları detaylı bir şekilde ele aldılar.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin bölgedeki güvenliğin sağlanması ve istikrarın artırılması konusundaki fikir alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Ayrıca, ekonomik kalkınma ve iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ABD-Irak stratejik ortaklığının öneminin altı çizildi.

Güvenlik ve Ekonomi Üzerine Vurgular

Görüşmede, DAEŞ'in Irak'taki yenilgisinin sağlanması için devam eden askeri misyonun önemine de değinildi. Blinken, Irak ekonomisinde sürekli yabancı yatırımları teşvik etmenin önemine dikkat çekerek, Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılmasının gerekliliğini vurguladı.

Somut adımlar arasında, Irak'ın 2030 yılına kadar enerji bağımsızlığı hedefinin desteklendiği belirtildi. Ayrıca, yolsuzlukla mücadele ve finans sektöründeki modernizasyon çabalarının Sudani'nin gündemindeki önemi de ifade edildi.

Miller, ABD'nin güvenli ve egemen bir Irak'ı destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.