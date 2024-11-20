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Blinken, Venezuela'da Muhalefet Lideri Kazandı İddiasını Yeniledi

Antony Blinken, Venezuela'da muhalif lider Edmundo Gonzalez'in kazandığını savunarak halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 04:52
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 04:52
Blinken, Venezuela'da Muhalefet Lideri Kazandı İddiasını Yeniledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela'da yaz aylarında gerçekleştirilen seçimlerle ilgili değerlendirmelerini tekrar dile getirdi. Blinken, Edmundo Gonzalez'in halk tarafından seçildiğini savunarak, "Halkın iradesine göre hareket edilmesi" gerektiğini vurguladı.

G20 Zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Blinken, 28 Temmuz'da Venezuela halkının açık bir şekilde seçim yaptığını ifade etti. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela halkı Edmundo Gonzalez'i seçilmiş devlet başkanı yapmıştır. Demokrasi, seçmenlerin iradesine saygı duymayı gerektirir" dedi.

Öte yandan, Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, %51.20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Ancak muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, bu sonuçları reddetmişti.

Gonzalez, hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrası, eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti. ABD yönetimi ise Maduro'nun seçimleri adil bir şekilde kazanmadığını öne sürerek, sonuçları kabul etmemiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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