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BluTV, 2025'te 'Max' Olarak Yeniden Doğuyor: Yerli İçeriklere Ağırlık Verecek

BluTV, 2025 baharında 'Max' olarak dönüşüm geçiriyor; yerel yapımlara daha fazla odaklanarak izleyicilere yeni hikayeler sunacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:33
BluTV, 2025'te 'Max' Olarak Yeniden Doğuyor: Yerli İçeriklere Ağırlık Verecek

BluTV'den Max'e Dönüş

Türkiye’nin popüler dijital platformlarından BluTV, 2025'in bahar aylarında 'Max' ismini alarak yenilikçi bir döneme girecek. Platform, dünya genelinde 74 ülkede 110 milyon abone sunan Max’in titiz planlamasıyla, hem HBO’nun öne çıkan orijinal yapımlarını hem de BluTV'nin sevilen yerli içeriklerini bir araya getirecek.

Yerli Hikayelere Yoğun Yatırım

Warner Bros. Discovery Türkiye Yerel Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Yayın Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Deniz Şaşmaz Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Warner Bros'un yerel hikayeye daha fazla yatırım yapmak gibi bir motivasyonu var. Biz de yeni hikayeler bulmaya başladık,” dedi. Oflaz, özellikle Türk hikayelerinin ön planda olacağı bir içerik stratejisi benimsediklerini vurguladı.

Yeni Yapımlar ve İş Birlikleri

Oflaz, pandemi döneminde dijital platformlara olan ilginin arttığını belirterek, “Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu için dijitale kayma var. Bu sebepten dolayı farklı türlere ilgi çekiyoruz,” ifadesini kullandı. Hepsiburada ile yürüttükleri iş birliğinden bahseden Oflaz, “Reklamlı bir model üzerinden daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyoruz,” şeklinde konuştu.

İlk Göktürk: Türk Tarihinin Epik Anlatısı

Max’in yeni yapımlarından biri olan “İlk Göktürk”, Alper Çağlar imzasıyla izleyici karşısına çıkacak. Oflaz, bu projede Türklerin hikayesinin anlatılacağını belirterek, “Hep Batı'da arıyoruz bu hikayeleri, ama kendi coğrafyamızda çok ciddi serüvenlerimiz var,” dedi.

Öne Çıkan HBO Yapımları

Max, yerli yapımlar arasında “İlk Göktürk” ve “Magarsus” gibi projelerin yanı sıra, “The White Lotus”, “The Last of Us”, “Peacemaker”, “The Gilded Age” ve “Euphoria” gibi HBO orijinal yapımlarını da 2025'te sunacak.

Warner Bros. Discovery Türkiye Yerel Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Yayın Operasyonlarından...

Warner Bros. Discovery Türkiye Yerel Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Yayın Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Deniz Şaşmaz Oflaz, açıklamalarda bulundu.

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