BM: 2024, Gazze'deki Savaşın Etkisiyle En Ölümcül Yıl

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2024'ün, Gazze'deki savaşın da etkisiyle insani yardım çalışanları için "kayıtlardaki en ölümcül yıl" olduğunu duyurdu.

OCHA'nın yazılı açıklamasında, bu yıl dünya genelinde 281 yardım görevlisinin ölümünün kayıtlara geçtiği belirtilerek, "Bu acı bir dönüm noktası. Gazze'deki savaşın da etkisiyle insani yardım kuruluşları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2023'te 33 ülkede 280 yardım görevlisinin öldürüldüğü hatırlatılarak, bu yılki sayının önceki "rekorları" geride bıraktığı vurgulandı.

Gazze'deki saldırıların başlamasıyla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana 320'den fazla insani yardım personelinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bu ölümlerden birçokının, insani yardım sağlarken görev başında gerçekleştiği bildirildi. Öldürülenlerin çoğunun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli olduğu belirtildi.

Daha fazla tehdide maruz kalan yardım çalışanlarının, Gazze'nin ötesine uzanan tehlikelerle karşılaştığı bilgisi verildi. Bunu takiben, Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Ukrayna ve Yemen gibi pek çok ülkede şiddet, kaçırma, yaralanma, taciz ve keyfi gözaltı olaylarının yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, öldürülenlerin çoğunun, sivil toplum örgütleri, BM ajansları ve Kızılhaç/Kızılay kuruluşları personeli olduğu vurgulandı. "İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet, çatışma bölgelerindeki sivillere karşı daha geniş çaplı zarara yol açıyor. Geçen yıl, 14 silahlı çatışmada 33 binden fazla sivilin ölümü kaydedildi. Bu sayının 2022'ye göre yüzde 72'lik bir artış gösterdiği kaydedildi."

Buna rağmen, insani yardım kuruluşlarının hayati yardımları ulaştırmayı sürdürdüğü belirtildi. Geçen yıl ihtiyaç sahibi yaklaşık 144 milyon kişiye yardım ulaştırılırken, Kasım 2024 itibarıyla dünya genelinde 116 milyondan fazla insana ulaşıldığı bilgisi verildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "İnsani yardım çalışanları benzeri görülmemiş bir oranda öldürülüyor. Onların cesaretleri ve insanlıkları kurşun ve bombalarla karşılanıyor." dedi. Bu şiddet olaylarının acımasızca ve yardım operasyonları için yıkıcı olduğuna dikkat çeken Fletcher, "Ülkeler ve çatışma tarafları, insani yardım çalışanlarını korumalı, uluslararası hukuku uygulamalı ve şiddet sorumlularını yargılamalı. Bu cezasızlık dönemine son vermeli." açıklamasında bulundu.

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