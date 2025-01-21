BM: 2024'te 1,4 Milyar Kişi Ülkeler Arası Seyahat Etti

Uluslararası Seyahatlerde Büyük Artış!

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, 2024 yılında dünya genelinde 1,4 milyar kişinin ülkeler arası seyahat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakam, uluslararası turizm sektörünün, tarihi boyunca en kötü dönemini geçirdiği Kovid-19 salgını (2020-2021) sonrasında topladığı toparlanmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Önemli Artışlar Kaydedildi

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid olan BM Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında (yaklaşık 140 milyon kişi fazla) bir artış yaşandı. Bu şekilde, salgın öncesi rakamlarına geri dönüldü.

Bölgesel Ziyaretçi Artışları

Kovid-19 öncesindeki 2019 verileri ile 2024 rakamları arasında yapılan kıyaslamada, en fazla ziyaretçi artışının Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'da kaydedildiği belirtildi. Geçen yıl, Orta Doğu'yu 95 milyon (2019'a göre yüzde 32 artış), Afrika'yı 74 milyon (yüzde 7 artış) ve Avrupa'yı 747 milyon (yüzde 1 artış) kişi ziyaret etti.

Gelecek Beklentileri

Dünya Turizm Örgütünün Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, değerlendirmesinde, "Küresel turizm 2024 yılında, salgından sonraki toparlanma sürecini tamamladı. Geçtiğimiz yılın verilerinde birçok yerde turist gelişleri ve özellikle de gelirler 2019'a göre daha yüksek." ifadelerini kullandı. Pololikaşvili, dünya turizmindeki güçlü talebin etkisiyle büyümenin 2025 yılına kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı.