BM: 280 Bin Suriyeli Mülteci Ülkelerine Döndü

BM, Suriye'deki çatışmalar sonrası 280 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:44
BM: 280 Bin Suriyeli Mülteci Ülkelerine Döndü

BM, Suriyeli Mültecilerin Ülkeye Dönüşünü Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'deki son gelişmelere bağlı olarak 280 bin Suriyeli mültecinin geri dönüş yaptığını duyurdu. Grandi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan bu dönüşlerin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tahminler ve Acil İyileşme Çabaları

Grandi, 8 Aralık 2023'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından 800 binden fazla yerinden edilmiş kişinin ülke içinde geri dönüş yaptığını belirtti. Ancak bu süreçlerin daha hızlı ve etkili olması gerektiğine dikkat çekerek, "Erken iyileşme çabaları daha cesur ve hızlı olmalı. Aksi takdirde insanlar tekrar ayrılacak," dedi.

Erken toparlanma çağrısı

Böylece Grandi, Suriye'de erken toparlanmaya ilişkin adımların acilen atılması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini açıkladı.

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