BM: 60 Bin Filistinli Gazze’nin Batısına Tahliye Oldu

Birleşmiş Milletler'den Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından duyurulan bilgilere göre, İsrail ordusunun Çarşamba günü açıkladığı tahliye emri sonucunda en az 60 bin Filistinli Gazze'nin batı bölgelerine yöneldi.

İnsani Durum Raporu

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durumu ele aldı. Nino, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporlara dayanarak, son 72 saat içinde belirtilen sayıda Filistinlinin batıya doğru hareket ettiğini kaydetti. Tahliye Edilen Bölge ve Sağlık Tesisleri

İlk değerlendirmelere göre, tahliye edilen Gazze'nin kuzey ve güney bölgeleri toplamda yaklaşık 43 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanda üç düzineden fazla su sanitasyon ve hijyen tesisi ile Endonezya hastanesi dahil olmak üzere beş işlevsel sağlık tesisi mevcut.

Yardım Durumu

Nino, Gazze Şeridi'nin %80'inden fazlasının geçen yıl Ekim ayından itibaren tahliye emri altında olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarının, Refah sınır kapısının kapatıldığı Mayıs ayından bu yana yarıdan fazla azaldığını ifade etti. Nisan ayında günlük ortalama 169 yardım kamyonunun Gazze'ye ulaşırken, bu sayının Haziran ve Temmuz aylarında 80’in altına düştüğü gözlemlendi. İsrail'in Engellemeleri

Soto Nino, İsrail'in insani yardım konvoylarına karşı gösterdiği olumsuz tutumun devam ettiğini de sözlerine ekledi.