BM 80. Genel Kurulu başladı — Erdoğan 4. sırada, Gazze vurgusu bekleniyor

BM 80. Genel Kurulu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu oturumu resmen başladı.

Oturum, BM 80. Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasıyla başlatıldı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor

80. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan'ın bugün 4. sırada konuşması planlanıyor ve hitabında özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

Katılımcı profili ve eksiklikler

BM Sözcülüğü, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'na bu yıl 89 devlet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 1 prens, 43 hükümet başkanı, 5 başbakan yardımcısı, 45 bakan, 1 bakan yardımcısı ve AB delegasyonu katılacağını bildirdi.

Toplantılara bu yıl yönetimleriyle temsil edilmeyen ülkeler arasında Afganistan, Myanmar ve Şeyseller bulunuyor.