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BM Açıklaması: Gazze'de Güvenli İnsani Yardım Dağıtımı Sağlanamıyor

BM, Gazze'de 10 aydır süren krizin insani yardım dağıtımına engel olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:05
BM Açıklaması: Gazze'de Güvenli İnsani Yardım Dağıtımı Sağlanamıyor

BM: Gazze'de Güvenli İnsani Yardım Dağıtımı Hala Sağlanamadı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de devam eden krizin 10 aydır sürmesine rağmen, güvenli bir insani yardım dağıtım ortamının henüz sağlanamadığını açıkladı.

BMGK Toplantısında Ele Alındı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan toplantıda, Gazze'deki insani durum masaya yatırıldı. Burada bilgi veren BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, Gazze'de insanların ciddi bir yaralanma ve hastalanma riski taşıdığını belirtti.

Çocuklar ve Kadınlar İçin Zor Durum

Hadi, sığınaklarda kalan çocukların tüm gece boyunca ağladığını, kadınların ortalama 4 ayında bir banyo yapabildiğini ve ebeveynler arasında intihar eğilimlerinin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, "Gazze'deki sivil toplum için acilen koruma gerekli. İnsani yardım personeli, operasyonları ve tesisleri de saldırılardan korunmalı," dedi.

UNRWA'ya Yönelik Saldırılar Kabul Edilemez

Hadi, Gazze'deki acil durumun sürdüğüne dikkat çekerek, "UNRWA büyük bir yük üstleniyor ve ona karşı yürütülen kampanyaların kabul edilemez olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu tür saldırılar, insani yardım operasyonlarını tehlikeye atıyor," ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Çalışanlarının Korunması Gerekiyor

Gerekli koşullar sağlanmadan, BM'nin Gazze halkına yardım ulaştırmakta zorlandığını belirten Hadi, tarafların insani yardım çalışanlarını koruma yükümlülüğü olduğunu kaydetti. Ayrıca, "Gazze'deki riskler kabul edilemez boyutta," diyerek durumun uzun vadede tüm kuşakları etkileyeceğini dile getirdi.

Uygulamadaki Uçurum

Hadi, "Ne yapılması gerektiğini biliyoruz; ancak uygulanabilirlik açısından büyük bir fark var," ifadelerini ekledi. İnsani yardım çalışanlarının istekli olduğunu fakat 'gerekli yetkiyi' alamadıklarını da sözlerine ekledi.

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