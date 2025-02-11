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BM Açıklıyor: KDC'deki Çatışmalar Yerinden Edilmiş Kişileri Yeniden Göç Etmeye Zorluyor

KDC'deki çatışmalar, 110 binden fazla yerinden edilmiş kişiyi yeniden göçe zorladı. BM, durumu endişeyle takip ediyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:02
BM Açıklıyor: KDC'deki Çatışmalar Yerinden Edilmiş Kişileri Yeniden Göç Etmeye Zorluyor

KDC'deki Çatışmaların Sonuçları

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, güvenlik kuvvetleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında yaşanan çatışmaların sonucunda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Goma şehrinden 110 binden fazla yerinden edilmiş kişinin yeniden başka bölgelere göç ettiğini açıkladı.

BM'den Çarpıcı Açıklamalar

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Güney Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin güvenli bölgelere yöneldiğini belirtti. "Saha raporlarımız, Goma'daki kamplardan Masisi, Rutshuru ve Nyiragongo köylerine doğru hareket eden 110 binden fazla yerinden edilenin olduğunu gösteriyor," dedi.

M23 temsilcilerinin iki gün önce Goma'da yaşayan yerinden edilmiş kişilere 72 saatlik bir ültimatom verdiğini hatırlatan Laerke, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.

Gönüllü Geri Dönüş Vurgusu

Laerke, tüm geri dönüşlerin gönüllü olması gerektiğinin altını çizerken, geri dönüşlerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak güvenli, bilgilendirilmiş ve onurlu koşullarda gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. KDC'deki yerinden edilmenin plansız bir şekilde gerçekleşmesinin insani yardım faaliyetlerini ve altyapıyı olumsuz etkilediğine de dikkat çekti.

KDC'deki Durum ve M23

KDC'nin doğusundaki çatışmalar, yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden oldu. BM, Goma'daki çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi. M23, birçok köy ve kasabayı kontrol ederek Kuzey-Kivu eyaleti başkenti Goma'yı ele geçirmiş durumda.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, bu durumu "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü duyurdu. Ayrıca BM ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda tarafından reddedilen bu iddialara dikkat çekti.

M23, 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının ardından "M23" olarak anılan bir grup haline gelmiş, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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