BM, Afganistan'a 6,7 Milyar Dolar Yardımda Bulundu

BM: 2021'den Bu Yana Afganistan'a Ciddi Yardımlar Yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 2021'den bu yana Afganistan'a yaklaşık 6,7 milyar dolar tutarında insani yardım gerçekleştirildiğini bildirdi.

OCHA, 2021-2024 dönemindeki yardım faaliyetlerine dair bir rapor yayımladı. Raporda, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından, bu süre zarfında Afganistan'a sağlanan yardımların 2023'te 29 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştığı kaydedildi.

Yardımlar sayesinde, ülkedeki kıtlığın önlenmesi, su kaynaklı hastalıkların yayılmasının kontrol altına alınması ve sağlık hizmetlerinin genişletilmesi sağlandı. Ayrıca, bazı arazilerin konut, tarım ve eğitim gibi alanlarda kullanıma açıldığı belirtildi.

Yeni İhtiyaçlar ve Ekonomik Zorluklar

Raporda, Afganistan'ın doğal afetler ve iklim değişikliği gibi tehditlerle başa çıkma kapasitesinin yetersiz olduğu, bu durumun yeni ihtiyaçların doğmasına veya mevcut sorunların artmasına sebep olduğu ifade edildi. Ülkedeki insan sayısının artışının ise ekonomik daralma ve gıda güvenliği sorunları ile bağlantılı olduğu vurgulandı.

BM raporunda, Afganistan'ın son 30 yılın en kötü kuraklığını yaşadığına da dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, uluslararası yardımların sağlanması için Taliban yönetimi ile doğrudan iletişim kurulmadığı, insani yardım merkezlerinin ise Taliban ile stratejik diyaloglarda önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Taliban'nın Yönetimi Ele Geçirmesi

Taliban, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girdi. Afganistan hükümeti ile Taliban arasında, Doha'da devam eden müzakerelerin başarısız olmasının ardından iki taraf arasındaki çatışmalar artmıştı. ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin ülkeden ayrılma sürecinin hızlanması ile Taliban, Kabil'e girmeyi başardı. Bu gelişmelerin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti ve Taliban Afganistan'da iktidarını tesis etti.